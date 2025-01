Allemagne: nouvelle chute des commandes industrielles en novembre

Les commandes industrielles allemandes ont de nouveau reculé entre octobre et novembre, de 5,4%, confirmant les déboires de ce secteur crucial pour la première économie européenne, selon des chiffres de l'institut Destatis publié mercredi.

En excluant les gros contrats, les prises de commandes de l'industrie manufacturière affichent toutefois une légère hausse de 0,2% en novembre sur un mois. Le secteur des transports avait en effet enregistré un important volume de commande en octobre, revenu à un niveau normal en novembre.

Hors ce facteur volatil, 'l'évolution est donc à peu près stable à la fin de l'automne 2024', souligne Jens-Oliver Niklasch, analyste chez LBBW, 'mais les chiffres montrent globalement que l'industrie nationale était en mauvaise posture l'année dernière'. L'indicateur avait enregistré un recul de 1,5% en octobre.

L'industrie allemande, qui pèse près de 20% dans le PIB, souffre depuis deux ans de coûts trop importants, d'un recul de la demande mondiale et d'une concurrence chinoise tenace. En novembre, les commandes ont diminué dans la métallurgie (-1,2%) et dans l'industrie pharmaceutique (-7,2%). Les biens de consommation et les biens d'investissement ont vu les prises de commandes baisser respectivement de 7,1% et de 9,4%.

Pas d'amélioration notable attendue

La construction de machines (+1,2%) et l'industrie chimique (+1,7%) ont enregistré de légères hausses par rapport au mois précédent. Les commandes en provenance de l'étranger ont baissé de 10,8%, avec un recul très marqué de 14,8% pour les régions hors zone euro.

'Pour 2025, la situation ne s'annonce guère meilleure. Les incertitudes liées à la deuxième présidence Trump viennent s'ajouter aux difficultés désormais bien connues de l'économie allemande. Nous nous préparons à une année extrêmement difficile', souligne Jens-Oliver Niklasch. Les carnets de commandes de l'industrie ont chuté en moyenne de 1% par mois depuis janvier, estime Carsten Brzeski, de la banque ING. 'Et malgré quelques rebonds plus techniques, il n'y a toujours pas de renversement de tendance en vue pour l'industrie allemande'.

Le gouvernement allemand prévoit un recul de 0,2 % du produit intérieur brut en 2024, soit une deuxième année de récession consécutive. La première estimation sera connue le 15 janvier.

/ATS