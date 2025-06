Alliance climatique: un plan d'action pour son 20e anniversaire

L'Alliance climatique suisse a présenté mardi, à l'occasion de son 20e anniversaire, un nouveau plan d'action. L'organisation y montre comment la Suisse pourrait réussir la transition énergétique et atteindre un bilan net nul en dix ans.

Le rapport publié mercredi couvre des thèmes comme les biens de consommation, l'industrie et les déchets, les bâtiments ainsi que les transports aériens et terrestres. Pour chaque thème, l'Alliance identifie les obstacles les plus importants à ses yeux et la manière dont ils pourraient être levés.

Dans ce cadre, l'organisation propose des mesures politiques qui entraîneraient une décarbonisation rapide, allant d'une taxe sur tous les gaz à effet de serre à un fonds de transformation pour plus d'agroécologie, en passant par des incitations en faveur de la mobilité électrique.

Place financière de poids

Une ingénieure forestière à l'EPFZ, Asti Roesle, a souligné le poids de la place financière suisse et donc le levier important qu'elle représente dans la mise en œuvre de mesures ayant un impact sur le climat. L'empreinte environnementale des entreprises internationales ayant leur siège en Suisse est particulièrement importante à l'étranger justement. L'argument selon lequel un aussi petit pays ne peut pas faire grand-chose à l'échelle mondiale n'est donc pas valable.

L'Alliance considère ces mesures comme une contribution au débat. Des représentants des quelque 150 organisations membres et partenaires de l'Alliance climatique ont participé à l'élaboration du concept.

L'Alliance pour le climat a été fondée en 2005 et s'engage depuis lors pour que 'le climat devienne une priorité incontournable de la politique et de la société'. L'Alliance se compose d'organisations issues des domaines de l'environnement, des Eglises, de la jeunesse, des syndicats et de la protection des consommateurs.

/ATS