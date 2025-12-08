Alpiq et Vialis s'allient pour un projet dans les Vosges

L'énergéticien Alpiq s'est allié à son homologue français Vialis pour développer un projet ...
Alpiq et Vialis s'allient pour un projet dans les Vosges

Alpiq et Vialis s'allient pour un projet dans les Vosges

Photo: KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

L'énergéticien Alpiq s'est allié à son homologue français Vialis pour développer un projet hydroélectrique dans les Vosges, qui sera mis au concours par les autorités publiques hexagonales en 2026.

Le projet prévoit la rénovation d'une station existante, mise à l'arrêt en 2012.

La concession Lac Blanc/ Lac Noir à Orbey en Alsace prévoit une rénovation de la centrale existante, afin de générer une capacité de 50 à 70 mégawatts. Le site doit être entièrement rénové, a précisé Alpiq lundi dans un communiqué. Les montants devant être investis dans ce projet n'ont pas été détaillés.

Alpiq, présent en France depuis 2002, gère dans l'Hexagone un parc disposant d'une capacité totale de 25 térawattheure.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'initiative sur la redevance « fragiliserait la Suisse » (opposants)

L'initiative sur la redevance « fragiliserait la Suisse » (opposants)

Économie    Actualisé le 08.12.2025 - 12:18

Le climat de consommation se reprend en novembre

Le climat de consommation se reprend en novembre

Économie    Actualisé le 08.12.2025 - 09:43

L'hôtellerie helvétique a bouclé la belle saison en fanfare

L'hôtellerie helvétique a bouclé la belle saison en fanfare

Économie    Actualisé le 08.12.2025 - 09:35

Helvetia Baloise: plus d'inconvénients que d'avantages de la fusion

Helvetia Baloise: plus d'inconvénients que d'avantages de la fusion

Économie    Actualisé le 08.12.2025 - 09:12

Articles les plus lus

Frappes massives de drones et de missiles russes

Frappes massives de drones et de missiles russes

Économie    Actualisé le 06.12.2025 - 13:11

Helvetia Baloise: plus d'inconvénients que d'avantages de la fusion

Helvetia Baloise: plus d'inconvénients que d'avantages de la fusion

Économie    Actualisé le 08.12.2025 - 09:12

L'hôtellerie helvétique a bouclé la belle saison en fanfare

L'hôtellerie helvétique a bouclé la belle saison en fanfare

Économie    Actualisé le 08.12.2025 - 09:35

Le climat de consommation se reprend en novembre

Le climat de consommation se reprend en novembre

Économie    Actualisé le 08.12.2025 - 09:43

L'ex-vice-président de Novartis Hans-Jörg Rudloff est décédé

L'ex-vice-président de Novartis Hans-Jörg Rudloff est décédé

Économie    Actualisé le 06.12.2025 - 03:37

Le projet de limitation de vitesse à 30 km/h divise

Le projet de limitation de vitesse à 30 km/h divise

Économie    Actualisé le 06.12.2025 - 09:04

Un peu moins de deux millions de sapins de Noël vendus chaque année

Un peu moins de deux millions de sapins de Noël vendus chaque année

Économie    Actualisé le 06.12.2025 - 09:33

Frappes massives de drones et de missiles russes

Frappes massives de drones et de missiles russes

Économie    Actualisé le 06.12.2025 - 13:11