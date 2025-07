Alpiq nomme un nouveau directeur financier

Le groupe énergétique Alpiq annonce lundi la nomination du Néerlandais Peter-Wim Gerssen au poste de directeur financier (CFO). Il succédera à Luca Baroni qui quittera l'entreprise fin octobre après plus de quatre ans à cette fonction.

Cet économiste d'entreprise de 53 ans a occupé plusieurs postes de direction internationaux dans le secteur de l'énergie au cours de ces dernières années, notamment dans la gestion financière, l'évaluation des risques et la conformité, précise Alpiq dans un communiqué.

'Son expérience des processus de transformation et des fusions-acquisitions, son expertise approfondie et reconnue en tant que directeur financier, sa perspective internationale, ainsi que son engagement marqué en faveur d'un leadership fondé sur les valeurs font de Peter-Wim le candidat idéal pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie d'Alpiq, visant à renforcer à la fois la croissance et la stabilité dans les années à venir', a déclaré Antje Kanngiesser, directrice générale d'Alpiq, citée dans le communiqué.

/ATS