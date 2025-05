Alstom profite de la soif de trains pour revenir aux bénéfices

Alstom est revenu aux bénéfices durant l'exercice 2024/25 après son rachat de Bombardier. Le fabricant français de matériel ferroviaire a dégagé un résultat net de 149 millions d'euros (à peine moins en francs), contre une perte de 309 millions un an auparavant.

Le chiffre d'affaires a lui atteint 18,5 milliards d'euros (+4,9% sur un an), avec une marge d'exploitation de 6,4% et des flux financiers (cash-flow) en forte hausse à 502 millions, selon le communiqué diffusé mercredi par Alstom.

Alstom profite de la 'demande soutenue du marché' ferroviaire et compte améliorer ces résultats sur l'exercice 2025-2026: il vise une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 3% et 5%, avec une marge d'exploitation ajustée prévue à environ 7% et une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions.

Le groupe 'a connu une année solide en 2024/25, réalisant une nouvelle performance commerciale robuste et enregistrant des commandes record dans les Services et la Signalisation', a commenté son directeur général Henri Poupart-Lafarge, dans le communiqué.

'En gérant efficacement notre portefeuille de projets et en réalisant des économies de coûts, nous sommes bien positionnés pour suivre notre trajectoire financière', a poursuivi le directeur général. 'Nous allons tirer parti de notre position de leader sur le marché pour accélérer sur les Services et développer la digitalisation de nos solutions'.

En pleine tourmente des droits de douane, le groupe assure avoir 'développé (sa) résilience pour faire face aux défis macroéconomiques et géopolitiques' en consolidant son empreinte industrielle à travers le monde.

Le groupe français a terminé l'intégration de son concurrent Bombardier Transport et s'est désendetté à hauteur de 2,5 milliards sur l'exercice.

Alstom, qui avait hérité de contrats peu rentables avec le rachat du Canadien Bombardier, a choisi de privilégier la rentabilité aux volumes afin d'améliorer sa profitabilité.

Le carnet de commandes a atteint 95 milliards fin mars 2025, avec une marge brute en légère amélioration sur ses commandes, à 17,8%.

Le groupe a notamment annoncé en février un contrat-cadre d'une valeur totale de 'plus de 600 millions' pour moderniser et numériser le réseau ferroviaire allemand.

Aux Etats-Unis, il a remporté un contrat pour l'exploitation, l'entretien et la maintenance du réseau ferroviaire de la Southern California Regional Rail Authority.

En France, Alstom a annoncé en avril un plan d'investissement de 150 millions d'euros pour répondre à la demande croissante de trains à très grande vitesse.

