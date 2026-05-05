Alstom retenu pour moderniser le métro de Lausanne

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé mardi un contrat de 295 millions d'euros ...
Alstom retenu pour moderniser le métro de Lausanne

Alstom retenu pour moderniser le métro de Lausanne

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé mardi un contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne inauguré en 2008, à l'aide d'une technologie permettant d'augmenter la fréquence des rames.

Le système CBTC (contrôle des trains basé sur la communication) déjà installé dans le métro de Lille (France), doit aussi équiper la nouvelle ligne U5 du métro de Hambourg (Allemagne), le métro de Turin (Italie) et la ligne 18 du futur métro Grand Paris Express, a indiqué le groupe.

A Lausanne, le système 'à intelligence embarquée' sera installé sur la ligne M2 déjà automatique, et permettra aussi d'augmenter la capacité de transports de passagers, a indiqué Alstom dans un communiqué.

Le contrat prévoit aussi une modernisation à mi-vie des rames du métro qui se fera sur le site Alstom de Villeneuve en Suisse.

Les transports publics de la région lausannoise (tl) transportent chaque jour quelque 360'000 passagers de l'agglomération située dans le canton de Vaud.

/ATS
 

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