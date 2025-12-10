Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements ...
Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Photo: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) dans le pays le plus peuplé au monde.

'Amazon a annoncé son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars (28 milliards de francs, ndlr) dans toutes ses activités en Inde d'ici 2030, s'appuyant sur près de 40 milliards de dollars déjà investis dans le pays jusqu'à présent', a déclaré le géant américain dans un communiqué.

'Cet investissement se concentrera sur l'expansion des activités ainsi que sur trois piliers stratégiques: la numérisation pilotée par l'IA, la croissance des exportations et la création d'emplois'.

Amazon rapporte avoir investi dans des infrastructures aussi bien physiques que numériques, notamment dans les réseaux de transports, les centres de données, les plateformes de paiement en ligne et le développement des technologies.

'Nous sommes ravis de continuer à être un catalyseur de croissance en Inde', se félicite Amit Agarwal, un haut responsable d'Amazon.

Plusieurs entreprises mondiales ont annoncé des investissements conséquents cette année dans le pays d'Asie du Sud, la cinquième économie mondiale, qui devrait compter plus de 900 millions d'internautes d'ici la fin de l'année.

/ATS
 

Actualités suivantes

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:11

Temenos annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions

Temenos annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 07:16

Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 06:39

Trump assure que les prix baissent « énormément » aux Etats-Unis

Trump assure que les prix baissent « énormément » aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 03:29

Articles les plus lus