Améliorer en Suisse la qualité des eaux et de l'eau potable

La qualité de l'eau potable, des eaux souterraines ainsi que des lacs et des cours d'eau doit ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La qualité de l'eau potable, des eaux souterraines ainsi que des lacs et des cours d'eau doit être améliorée en Suisse. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur un projet de loi en ce sens. Le délai court jusqu'au 12 mars 2026.

Les cantons et les communes doivent équiper d'ici 2050 les stations d'épuration des eaux usées de sorte à ce qu'elles rejettent moins de composés azotés et de composés traces organiques dans les eaux et émettent moins de protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Le financement actuel de certaines mesures doit aussi être adapté.

Un autre changement concerne l'obligation de se raccorder aux égouts publics pour les exploitations agricoles. Non seulement celles avec un important cheptel bovin ou porcin mais aussi celles possédant de nombreux autres animaux de rente doivent être libérées de cette obligation.

D'autres modifications touchent à la définition des aires d'alimentation des captages d'eaux souterraines et aux valeurs limites concernant les substances actives utilisées dans des pesticides.

/ATS
 

