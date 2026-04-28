Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

La coalition NoG7 a lancé un large appel à l'international pour manifester le dimanche 14 juin ...
Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La coalition NoG7 a lancé un large appel à l'international pour manifester le dimanche 14 juin à Genève contre le sommet du G7 d'Evian. Avec ou sans autorisation, cette mobilisation aura de toute façon lieu, ont affirmé mardi des membres de la coalition.

'L'annonce d'un NoG7 à Genève est partie très largement en Europe', a indiqué devant la presse Françoise Nyffeler, membre de la Grève féministe, au nom de la coalition. 'On espère beaucoup, beaucoup de monde et on fera tout pour que ça soit le cas', a-t-elle insisté.

A ce jour, aucune autorisation n'a été délivrée. La coalition a pourtant déjà dévoilé les grandes lignes des événements prévus. Un meeting de lancement est organisé le vendredi 12 juin au soir avec '400 à 500 personnes', une journée militante avec des tables rondes, des stands et de conférences est prévue le samedi 13 juin alors que le dimanche 14 juin aura lieu la grande manifestation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 12:10

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 12:14

Neuchâtel: départ de la cheffe du service pénitentiaire

Neuchâtel: départ de la cheffe du service pénitentiaire

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:52

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:42

Articles les plus lus

Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:03

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:42

Neuchâtel: départ de la cheffe du service pénitentiaire

Neuchâtel: départ de la cheffe du service pénitentiaire

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:52

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Le canton du Tessin déclare Bruno Bréguet disparu

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 12:14

La procédure visant Gulnara Karimova est classée

La procédure visant Gulnara Karimova est classée

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 09:44

Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:03

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:42

Neuchâtel: départ de la cheffe du service pénitentiaire

Neuchâtel: départ de la cheffe du service pénitentiaire

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:52

Neuchâtel veut interdire le lâcher de ballons

Neuchâtel veut interdire le lâcher de ballons

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 09:36

Pas de deuxième siège au Conseil des Etats pour les deux Bâle

Pas de deuxième siège au Conseil des Etats pour les deux Bâle

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 09:40

La procédure visant Gulnara Karimova est classée

La procédure visant Gulnara Karimova est classée

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 09:44

Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

Suisse    Actualisé le 28.04.2026 - 10:03