Appels à évacuer à Los Angeles face au risque d'inondations

Les autorités de Los Angeles ont ordonné l'évacuation de centaines de personnes en raison du ...
Appels à évacuer à Los Angeles face au risque d'inondations

Appels à évacuer à Los Angeles face au risque d'inondations

Photo: KEYSTONE/AP/Noah Berger

Les autorités de Los Angeles ont ordonné l'évacuation de centaines de personnes en raison du risque de dangereuses inondations posé par les pluies torrentielles attendues sur la Californie mercredi. Jusqu'à 30 cm de précipitations sont attendus par endroits.

Un énorme couloir de pluies dit 'rivière atmosphérique', transportant de la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques, doit traverser le sud de la Californie jusqu'à la fin de semaine, apportant fortes pluies, neige et vent.

'C'est une tempête de Noël très dangereuse', ont alerté les services météorologiques (NWS). 'Entre mercredi soir et vendredi, de nombreuses régions seront probablement touchées par d'importantes inondations, des éboulements et des coulées de boue, en particulier dans les zones montagneuses et les routes traversant des canyons', a détaillé mardi le météorologue du NWS Ariel Cohen.

Vent et coupures de courant

Face à ces risques, la police de Los Angeles a annoncé que plus de 200 foyers avaient été placés sous ordres d'évacuation et que de vastes zones de la ville californienne étaient elles sous préavis d'évacuation.

Les célèbres quartiers huppés de Pacific Palisades et de Malibu, qui ont été ravagés par de puissants incendies il y près d'un an, font l'objet d'une vigilance renforcée, les importantes précipitations attendues faisant craindre des glissements de terrain.

De fortes rafales de vent sont également attendues, faisant craindre des coupures de courant et le blocage de routes si des arbres venaient à tomber sur la chaussée.

Plus de 30 centimètres de neige sont déjà tombés cette semaine dans les montagnes de la Sierra Nevada. Dans ce contexte, les autorités météorologiques ont exhorté les personnes voyageant pour les fêtes à faire preuve d'une 'extrême prudence'.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Cour suprême bloque le déploiement par Trump de forces à Chicago

La Cour suprême bloque le déploiement par Trump de forces à Chicago

Monde    Actualisé le 24.12.2025 - 00:03

Le chef d'état-major libyen est mort dans un « accident » d'avion

Le chef d'état-major libyen est mort dans un « accident » d'avion

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 23:51

Le pape demande une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier

Le pape demande une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 21:22

Bolsonaro autorisé à sortir de prison pour être opéré à Noël

Bolsonaro autorisé à sortir de prison pour être opéré à Noël

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 19:40

Articles les plus lus