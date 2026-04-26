Appenzell Rhodes-Intérieures a élu son nouveau « Landammann »

La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures a élu dimanche Pius Federer comme nouveau président ...
Appenzell Rhodes-Intérieures a élu son nouveau « Landammann »

Appenzell Rhodes-Intérieures a élu son nouveau

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures a élu dimanche Pius Federer comme nouveau président du gouvernement. Cet entrepreneur sans parti succède à Roland Dähler. Les membres sortants du gouvernement ont été reconduits dans leurs fonctions.

Pius Federer (55 ans) était le seul à avoir annoncé sa candidature. Mais lors de la Landsgemeinde, deux autres candidats ont été invités à se présenter. En effet, les électeurs peuvent proposer n'importe quel nom pendant l'assemblée, aucune candidature officielle n'étant nécessaire.

L'assistance a donc dû choisir entre Pius Federer, la présidente du Grand Conseil Kathrin Birrer et le député Bruno Huber. M. Federer l'a emporté haut la main.

Ce dernier, soutenu par l'importante union cantonale des arts et métiers, prendra la tête du Département de l'économie, qui était géré par le sortant Roland Dähler.

Pour Pius Federer, il s'agissait de la deuxième tentative d'intégrer l'exécutif cantonal. Il avait été battu de justesse l'an dernier par l'avocate Angela Koller, devenue ainsi la première femme dans l'histoire des Rhodes-Intérieures élue au poste de 'Landammann'. La centriste, qui dirige le Département de l'éducation et a été facilement réélue dimanche, de même que ses collègues du gouvernement.

Deux femmes

L'exécutif de sept membres, dont deux femmes, compte désormais trois sans parti, un UDC et deux du Centre.

Des questions techniques étaient également à l'ordre du jour, dont une révision totale de la loi sur la police visant à renforcer les moyens d'action de cette dernière. Non contestée, elle a été acceptée. Le conseiller fédéral Martin Pfister figurait parmi les invités d'honneur à l'assemblée.

/ATS
 

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