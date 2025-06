Après avoir tourné en anglais, Pedro Almodovar revient à l'espagnol

Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar a entamé le tournage de son nouveau long-métrage, 'Amarga Navidad' ('Noël amer'), un retour à sa langue maternelle après un dernier film réalisé en anglais, a annoncé lundi sa maison de production.

Le 24e long métrage du réalisateur de 75 ans originaire de Castille-La-Manche sera tourné entre Madrid et l'île de Lanzarote, dans l'archipel des Canaries, situé en face des côtes africaines. Il sortira au cinéma en 2026, indique un communiqué de presse de la maison de production des deux frères Agustín et Pedro Almodovar.

Le casting comprendra l'acteur argentin Leonardo Sbaraglia ainsi que les Espagnols Barbara Lennie, Aitana Sanchez-Gijon, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit et Quim Gutiérrez.

Sbaraglia, Lennie, Luengo, Sanchez-Gijon et Smit ont déjà tourné dans d'autres films du réalisateur oscarisé, qui fait souvent appel aux mêmes interprètes.

'Amarga Navidad' racontera deux histoires parallèles: celle d'Elsa, une directrice de publicité qui décide de faire un voyage avec une amie à Lanzarote pour se remettre de la mort de sa mère, et celle du réalisateur Raúl, qui mélange 'fiction et réalité'.

Le film 'montre comment la vie et la fiction sont unies d'une façon indissoluble, parfois même de façon douloureuse', indique le communiqué de presse.

Almodovar revient donc à l'espagnol après s'être essayé à la réalisation en anglais avec 'La chambre d'à côté' qui mettait en scène l'amitié et la mort de Tilda Swinton et Julianne Moore et qui lui a valu un Lion d'or à Venise et trois prix Goyas en Espagne.

