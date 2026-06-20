Après la chaleur, les orages apportent un bref rafraîchissement

De violents orages ont apporté un rafraîchissement temporaire en Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la plupart des localités, les températures sont descendues en dessous de la barre des 20 degrés. Il fera toutefois à nouveau très chaud en journée.

Vendredi soir, des orages accompagnés de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent ont balayé le pays. Selon SRF Meteo, plus de 15'000 éclairs ont été enregistrés dans tout le pays. Des grêlons de la taille de balles de golf sont également tombés. La ville de Zurich a été particulièrement touchée. Des arbres renversés et des caténaires arrachées ont entraîné des perturbations dans la circulation des tramways et des bus.

Ces orages ont succédé à une vague de chaleur qui, selon Meteonews, pourrait être d’une durée historique. Vendredi, des températures nettement supérieures à 30 degrés ont de nouveau été enregistrées en Suisse. Le record du jour a été enregistré à Schaffhouse, où le thermomètre a atteint 35,7 degrés, établissant ainsi un nouveau record pour le mois de juin. Pour samedi, Meteonews prévoit à nouveau un temps ensoleillé et chaud, avec des températures comprises entre 32 et 35 degrés.

/ATS