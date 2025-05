Après les intempéries de 2024, le Val Bavona élu paysage de l'année

A peine moins d'un an après les violentes intempéries qui avaient meurtri la région, le Val Bavona a été désigné samedi 'Paysage de l'année 2025'. La Fondation pour le paysage a remis un prix à la commune de Cevio et à la Fondazione Valle Bavona pour leur exemplarité.

Les deux lauréats du prix ont notamment mené des actions de solidarité et ont entrepris des démarches de préservation et d'entretien du paysage culturel, en particulier en situation d'urgence, a indiqué la fondation suisse pour la protection du paysage (SL-FP).

La remise des prix s’est déroulée en présence du conseiller fédéral Albert Rösti. Le Bernois a souligné l’importance de l’engagement local pour la préservation de ces paysages.

La fondation suisse pour la protection du paysage a aussi rendu hommage à l’engagement de plusieurs décennies de la Fondazione Valle Bavona et de la population en faveur de l’entretien du paysage. Cela a conduit les gens non seulement à s’identifier très fortement à leur vallée mais encore à développer une communauté résistante dans ses actions, aujourd'hui comme demain.

Changement climatique

Les statistiques ne permettent plus de prédire de tels événements extrêmes, car ils se produisent de plus en plus souvent à cause du changement climatique, a pour sa part déclaré Roland David, responsable de la section forêt du canton du Tessin. Il faut en tenir compte lors de la reconstruction, une nouvelle catastrophe naturelle étant à prévoir, a-t-il précisé.

Franziska Schmid, spécialiste des dangers naturels et de leur gestion par la société, a souligné quant à elle lors de la cérémonie l’importance d’une action solidaire. 'Nous devons prendre conscience de notre vulnérabilité en tant que société et commencer par là pour trouver des solutions et devenir plus résilients à l’avenir'. Selon Mme Schmid, cela implique aussi d’apprendre à faire face aux changements, car le paysage du Val Bavona ne sera plus jamais le même.

Sept morts et un disparu

Il y a un peu moins d’un an, dans la nuit du 29 au 30 juin, une forte tempête avait sévi dans la haute vallée de Maggia. Sept personnes sont décédées et une autre est toujours portée disparue, principalement dans les communes de Lavizzara et Cevio.

Le prix 'Paysage de l’année' est décerné chaque année par la Fondation suisse pour la protection du paysage. Le principal objectif est de récompenser et soutenir les projets qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des paysages, ainsi qu’à sensibiliser l’opinion publique à leur valeur.

