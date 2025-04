Après les intempéries, la situation s'est calmée en Suisse

Les chutes de neige ont pris fin et une accalmie s’est installée en Valais, constate vendredi l'organe de conduite cantonale (OCC). La population peut sortir de chez elle, mais elle doit rester vigilante. Plusieurs routes demeurent fermées.

La situation demeure notamment complexe dans les régions de Zermatt, de Saas et du Simplon, où d'importantes perturbations continuent d’affecter la circulation, relève l'organe cantonal vendredi dans un communiqué. Le ferroutage via le Simplon est saturé et il faut compter plusieurs heures d’attente.

Les accès aux vallées latérales dans le Valais central et le Haut-Valais restent également très impactés, poursuit l'organe. Des travaux de remise en état des routes sont en cours, mais plusieurs tronçons 'devront demeurer fermés ces prochaines heures, voire ces prochains jours'.

Par ailleurs, la ligne ferroviaire entre Viège et Zermatt a été interrompue, selon le site internet de la compagnie. Aucun transport de remplacement n'est possible. La durée de la perturbation est indéterminée. Le trafic ferroviaire a par contre repris sur l'axe du Simplon, ont indiqué les CFF vendredi matin.

L’OCC recommande à la population de faire preuve de la plus grande vigilance. Elle doit limiter les déplacements, éviter de se promener à proximité d’arbres et des cours d'eau et se conformer strictement aux ordres des autorités. Il est également recommandé de ne pas faire du hors-piste durant les prochains jours.

Ailleurs en Suisse, la situation s'est en grande partie calmée après les intempéries qui ont frappé certaines régions.

/ATS