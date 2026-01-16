Armée et polices auront à protéger un nombre record de VIP's au WEF

La présence du président américain Donald Trump à Davos (GR) la semaine prochaine attire un nombre record de VIP's au Forum économique mondial (WEF) cette année. Jamais les forces de sécurité n'auront eu à protéger autant de personnalités que pour l'édition 2026.

La venue de Donald Trump incite d'innombrables autres participants à venir dans la station grisonne, a déclaré le chef des troupes d'intervention Wlater Schlegel, vendredi, devant les médias réunis à Davos. Au total, 123 personnalités nécessitent un degré de protection particulièrement élevé. En outre, 400 invités dont 64 chefs d'Etat sont protégés par le droit international.

De plus, la présence du président américain devrait entraîner des manifestations de protestation dans toute la Suisse. Ces dernières entraîneront un important travail de sécurisation supplémentaire.

Toutes les polices cantonales sont mobilisées ainsi que celles des grandes villes et du Liechtenstein. L'armée soutient la police avec la présence de 5000 militaires.

