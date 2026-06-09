Armes nucléaires: les Etats-Unis de Trump ont explosé les dépenses

L'augmentation des dépenses américaines pour les armes nucléaires a progressé deux fois plus ...
Armes nucléaires: les Etats-Unis de Trump ont explosé les dépenses

Armes nucléaires: les Etats-Unis de Trump ont explosé les dépenses

Photo: KEYSTONE/AP

L'augmentation des dépenses américaines pour les armes nucléaires a progressé deux fois plus rapidement l'année dernière depuis le retour de Donald Trump à la présidence. Les neuf pays dotés ont investi 118,8 milliards de dollars, près de 20% en plus sur un an.

Les Etats-Unis restent le principal pays à injecter des financements sur cette question, affirme le rapport de la Campagne internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire (ICAN) publié mardi. Plus que jamais même puisqu'ils ont dépensé près de 70 milliards, en augmentation de plus de 20%.

Pour la dernière année de Joe Biden, ce taux s'établissait à 10%. Mais Donald Trump avait laissé entendre qu'il souhaitait renforcer cet instrument.

Deuxième, la Chine a dépensé 13,5 milliards, en progression de 7%. Toujours devant les 12,6 milliards britanniques, en augmentation de 17%.

Chaque seconde, près de 3770 dollars sont dépensés par les neuf puissances dotées. Sur cinq ans, le montant atteint lui 471 milliards. Une minute de cet investissement pourrait garantir un accès à l'eau potable pour plus de 370 personnes. Un jour pourrait sauver deux millions d'individus de l'insécurité alimentaire.

Les pays nucléaires prévoient de maintenir et moderniser leurs ressources nucléaires 'pour les décennies à venir', affirme également une responsable d'ICAN.

/ATS
 

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