Arrêt des frappes: Zelensky favorable mais veut des « détails »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit mardi favorable sur le principe à une trêve avec la Russie de 30 jours dans les frappes sur les infrastructures énergétiques mais a insisté sur la nécessité d'obtenir des 'détails' de la part de Washington.

'Nous soutiendrons de telles propositions, mais il est très intéressant de connaître les détails et ce qui est réellement proposé', a déclaré M. Zelensky.

Il a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse en ligne organisée depuis la Finlande où il se trouve en visite, auprès d'un groupe de médias dont l'AFP et peu après la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui a notamment porté sur la possibilité d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou.

Les conditions posées par Vladimir Poutine en vue d'une trêve globale - dont l'arrêt de toute aide militaire occidentale à l'Ukraine - visent à 'affaiblir' l'Ukraine et montrent qu'il n'est pas prêt 'à mettre fin' à la guerre, a estimé le président ukrainien.

'Il n'y a pas de confiance envers Poutine', a martelé Volodymyr Zelensky. 'Tout son jeu, c'est de nous affaiblir le plus possible', a-t-il ajouté. 'Ils ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre', voilà pourquoi 'ils vont encore évoquer des conditions supplémentaires', a-t-il assuré.

M. Zelensky a indiqué vouloir parler avec Donald Trump pour en savoir plus sur son appel avec le président russe, qui a ordonné il y a trois ans à ses troupes d'envahir l'Ukraine.

'Je pense qu'il serait juste que nous ayons une conversation avec le président Trump et que nous connaissions les détails de ce que les Russes ont offert aux Américains ou de ce que les Américains ont offert aux Russes', a déclaré M. Zelensky.

Il a mis en garde à nouveau contre tout accord sur l'Ukraine sans l'Ukraine, dans un contexte de rapprochement entre Washington et Moscou opéré par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

'Pas souhaitable de négocier sans nous'

'Il n'est pas souhaitable de négocier sans nous, car le résultat souhaité ne sera pas atteint', a estimé M. Zelensky.

Il a dit le refus de l'Ukraine d'être 'au menu de Poutine', ajoutant: 'nous ne sommes pas une salade ou une compote pour cette personne, malgré son appétit'.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs assuré que son armée occupant une petite partie de la région russe de Koursk continuait de combattre dans ce territoire, malgré les récent revers.

'Les militaires ukrainiens sont là. Et ils y resteront tant que nous aurons besoin de cette opération', a-t-il déclaré.

M. Zelensky a par ailleurs estimé que M. Poutine aspirait à 's'emparer de davantage de territoires' en Ukraine, malgré son accord apparent pour négocier.

