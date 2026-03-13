Arrêté après 14 incendies criminels dans le canton de Soleure

Un Suisse de 24 ans a reconnu être l'auteur de 14 incendies criminels dans le canton de Soleure depuis 2024. Le prévenu, arrêté en janvier dernier, se trouve depuis en détention provisoire.

Depuis juin 2025, des départs de feu suspects s'étaient multipliés dans la région de Langendorf, Soleure et Bellach, et tout portait à croire qu'il s'agissait d'actes criminels, indique vendredi le ministère public soleurois. Des enquêtes intensives ont mené à l'arrestation du suspect à mi-janvier.

La liste des incendies qui lui sont imputés s'étend de février 2024 à janvier 2026: personne n'a toutefois été blessé. L'individu s'en est pris à des bâtiments industriels, dont certains étaient en cours de démolition, à des hangars ainsi qu'à plusieurs véhicules.

L'enquête montre que les premiers méfaits remontent à début 2024 déjà, lorsque le feu s'était déclaré dans des bâtiments voués à la démolition à Soleure. Mi-décembre 2025, l'homme a bouté le feu à pas moins de trois voitures, à Langendorf et Soleure, en l'espace de quelques heures, selon le communiqué.

Le dernier acte, qui a mené à son arrestation, s'est produit le 15 janvier dernier. L'auteur présumé - qui selon plusieurs médias alémaniques était aussi pompier - a alors pris pour cible un hangar en bois à Bellach.

Il reste depuis en détention et fait l'objet d'une procédure pénale pour incendie criminel réitéré et dommages à la propriété multiples. La présomption d'innocence s'applique.

/ATS