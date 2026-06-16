Art Basel: de Picasso à Warhol, en passant par David Hockney

Des galeries d’Art Basel exposent une large sélection d’œuvres parmi les plus chères du marché de l’art, de Picasso à Warhol, en passant par David Hockney ou Georg Baselitz. Le contexte de marché, jugé porteur, semble encourager cette orientation.

Un grand Picasso chez Hauser & Wirth, d’autres œuvres du maître espagnol chez Gagosian: les grandes galeries, habituellement centrées sur l’art contemporain, mettent cette année l’accent sur les 'blue chips'de la modernité classique, c'est-à-dire les grands noms incontournables et très cotés de l’art moderne, dont les œuvres se vendent facilement et à très haut prix.

Elles semblent portées par les bonnes perspectives du segment haut de gamme, mises en avant dans le rapport Art Basel & UBS sur le marché de l’art.

Au-delà des Picasso et autres figures de la modernité, les œuvres d’artistes récemment décédés comme Georg Baselitz (notamment chez Thaddaeus Ropac) ou David Hockney (chez Gray) devraient également atteindre des prix élevés.

Art Unlimited: des installations monumentales

Pour le public, la section Art Unlimited vaut particulièrement le détour cette année. Dédiée aux œuvres monumentales, elle a été conçue pour la première fois par Ruba Katrib, directrice des affaires curatoriales au MoMA PS1 de New York.

On y retrouve plusieurs installations marquantes, comme une prairie d’herbes métalliques de l’artiste chinois Ai Weiwei, une immense fleur à pois de sa consoeure japonaise Yayoi Kusama ou encore une installation murale de l’artiste du Bauhaus Oskar Schlemmer.

Le photographe allemand Thomas Ruff y bénéficie d’une mise en scène particulière. La galerie new-yorkaise David Zwirner a recréé une sorte de mini-musée autour de sa série de photographies retravaillées sur les attentats du 11 septembre 2001 contre les deux tours du World Trade Center.

La foire Art Basel ouvre ses portes au grand public jeudi et se poursuit jusqu’à dimanche.

/ATS