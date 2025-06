Art Basel: des tableaux à plusieurs millions trouvent preneur

Les galeries présentes à Art Basel ont déjà annoncé mardi soir, après la première journée, de nombreuses ventes à plusieurs millions de dollars. En tête, une double peinture du Britannique David Hockney, vendue pour un prix compris entre 13 et 17 millions de dollars.

L'œuvre proposée par Annely Juda Fine Art à Londres, intitulée 'Mid November Tunnel' de 2006, a été vendue à une collection privée, peut-on lire dans le Sales Report d'Art Basel, qui répertorie les transactions communiquées par les galeries.

Parmi les galeries les plus performantes figure une fois de plus la galerie zurichoise Hauser & Wirth, présente dans le monde entier. Elle a communiqué sept ventes millionnaires, dont deux tableaux de Mark Bradfort pour 3,5 millions de dollars chacun, deux tableaux de George Condo pour 2,45 millions chacun et une sculpture de la plasticienne française Louise Bourgeois pour un million.

Salon de professionnels

Parmi les artistes les plus convoités figure Georg Baselitz. La galerie Thaddaeus Ropac de Salzbourg a vendu des œuvres de l'artiste allemand pour respectivement 1,8 et 1,2 million de dollars. White Cube de Londres a obtenu 2,2 millions d'euros pour une peinture de l'artiste.

Mais il n'a pas pu rivaliser avec son compatriote Gerhard Richter, qui a vendu une œuvre pour 6,8 millions de dollars à la galerie new-yorkaise David Zwirner. La même galerie a vendu une sculpture de l'artiste américaine Ruth Asawa, décédée en 2013, pour 9,5 millions de dollars.

Selon le dernier rapport sur le marché de l'art d'Art Basel et UBS, le marché de l'art s'est effondré de 12% l'année dernière. Le secteur haut de gamme a été particulièrement touché.

Art Basel ouvre ses portes au grand public jeudi.

/ATS