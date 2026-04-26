Assainissement des finances en passe d'être balayé à Fribourg

Après dépouillement des résultats dans 116 des 120 communes du canton, les Fribourgeois sont ...
Assainissement des finances en passe d'être balayé à Fribourg

La loi sur l'assainissement des finances balayée à Fribourg

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les Fribourgeois ont infligé dimanche un camouflet au Conseil d'Etat et à la majorité de centre-droit du Grand Conseil. Ils ont balayé à 68,57% la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), soumise à référendum. Le taux de participation atteint 32,3%.

Le référendum avait été lancé par le PS, avec l'apport du SSP, de la FEDE et des Vert-e-s, opposés à ce qu'ils ont décrit comme de l'austérité. Les opposants exigent désormais que le gouvernement retire la loi ainsi que le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) dans son ensemble.

La LAFE a été votée par le Grand Conseil en octobre par 57 voix contre 35 et 4 abstentions. Elle entendait contenir la hausse des charges, dans un canton régi par le principe constitutionnel de l'équilibre budgétaire. Ses défenseurs ont mis en avant la nécessité de 'garder la maîtrise des finances sans augmenter les impôts'.

Le Conseil d'Etat va retravailler maintenant sa copie pour la présenter aux députés lors de la session de juin, sachant que Fribourg a commencé l'année sans budget.

/ATS
 

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