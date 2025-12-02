Assassinats de Zurich et de Laupen/BE jugés 15 ans après les faits

Le procès de l'assassinat présumé d'une psychanalyste à Zurich et d'un couple à Laupen (BE) ...
Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Le procès de l'assassinat présumé d'une psychanalyste à Zurich et d'un couple à Laupen (BE) s'est ouvert mardi devant la justice zurichoise. Le prévenu, un Espagnol âgé de 47 ans, a été arrêté treize ans après le premier crime, mais il conteste les faits.

Selon l'acte d'accusation, le prévenu a dévalisé et assassiné à coups de couteau son ancienne psychanalyste, âgée de 56 ans, le 15 décembre 2010. Cinq ans plus tard, il s'est échappé d'une clinique psychiatrique, a menacé son ex-femme, puis est allé cambrioler ses anciens voisins, un couple âgé, à Laupen. Il les a tués brutalement, cinq ans, jour pour jour, après le premier assassinat.

Ces crimes n'ont finalement pu être élucidés que grâce à des tests massifs d'ADN en Suisse, qui ont permis d'établir que l'accusé s'était trouvé sur les deux lieux. Le prévenu a été arrêté en janvier 2024 à Genève, à son retour en Suisse.

Mardi matin devant le Tribunal de district de Zurich, son avocat a demandé une expertise et des témoignages supplémentaires. Sa requête a été refusée.

/ATS
 

