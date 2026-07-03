Attaque antisémite à Zurich: l'ado garde le silence à son procès

Le procès de l'adolescent qui a poignardé un juif orthodoxe en pleine rue à Zurich en mars 2024 s'est déroulé mercredi à Dielsdorf (ZH) devant la Justice des mineurs. Le juge y a révélé que l'accusé aurait souhaité être abattu par la police pour 'aller au paradis'.

Peu avant 08h45, l'adolescent âgé de 15 ans au moment de son acte sanglant est sorti d'une pièce voisine de la salle d'audience du Tribunal de district de Diesldorf. Le jeune homme au physique élancé et maigre est ensuite entré dans la salle d'audience qui s'est refermée aussitôt, les procès devant la Justice des mineurs se déroulant à huis clos.

Aucune réponse sur son acte

En raison de l'intérêt public de ce procès, un volet des audiences a été diffusé en direct dans des salles annexes remplies de journalistes. Il concernait les questions posées par le juge au prévenu sur son attaque antisémite.

Le jeune accusé a refusé d'y répondre et d'expliquer les raisons de son silence. 'Pas de déclaration', s'est-il contenté de répéter inlassablement sur un ton monotone, comme s'il s'ennuyait. Auparavant, il avait répondu aux questions posées sur sa personne, a précisé le juge à l'attention des médias.

Par ailleurs, le magistrat a cité des réponses données par l'ado aux enquêteurs. Le garçon y avait déclaré qu'il aurait souhaité que la police le tue sur le lieu du crime afin d'aller au 'paradis'. 'La volonté de mourir était plus grande que celle de vivre', avait-il dit alors. Questionné mercredi sur ces déclarations, il a cependant refusé toute réponse, une nouvelle fois.

Un an requis, le maximum à cet âge

Le jugement est attendu mardi prochain. Le jeune Suisse aux racines tunisiennes est inculpé de tentatives d'assassinat, de soutien à une organisation criminelle, de discrimination et d'appel à la haine, ainsi que de possession et de diffusion de représentations de violence.

Le Ministère public requiert une peine d'un an de réclusion contre lui, assortie de mesures de protection dont une thérapie ambulatoire en milieu fermé et une prise en charge personnelle. Le mois passé en détention préventive et les mesures stationnaires de protection déjà mises en oeuvre seraient déduits de la durée à purger.

La peine maximale pour un adolescent de 15 ans au moment des faits est d'un an de réclusion. À partir de 16 ans, la pleine sanction passe à quatre ans.

Radicalisation et préparatifs

Le prévenu a été naturalisé suisse en 2011 en âge préscolaire. Il s'est radicalisé à l'adolescence sur des forums en ligne et a prêté allégeance au groupe terroriste Etat islamique. Selon l'accusation, il voulait se venger contre les Juifs pour les prétendues 'atrocités qu'ils ont commises contre des musulmans dans le monde entier' et 'tuer' de ses 'propres mains' des personnes de confession juive.

L'ado s'est préparé à commettre son crime durant des semaines. Constatant que la fabrication d'un explosif s'avérait trop compliquée, il s'est procuré, à la veille de l'attaque, un couteau à steak, doté d'une lame dentelée. Avec cette arme, il voulait tuer des Juifs.

Diffusion sur un réseau social

Dans la nuit du 1er au 2 mars 2024, à 00h16, il a annoncé son plan en ligne, sur un réseau social. Le soir suivant, vers 21h00, il s'est rendu à une synagogue en ville de Zurich. Il y a publié une vidéo, dans laquelle il a incité à la haine et la violence contre les Juifs et les chrétiens toute en répandant son idéologie radicale issue de Daesh.

Puis, il a démarré une diffusion en direct afin que 'le monde puisse suivre ses actes en ligne', selon ses propos. Lorsqu'il s'est rendu compte que la porte d'entrée de la synagogue était bouclée, il a déclaré: 'Ah merde... Je vais simplement en chercher un au hasard... Peu importe qui je vois dans la rue.'

Dix-sept coups de couteau

Quelques minutes plus tard, il trouve sa victime dans la rue: un juif orthodoxe de 50 ans qui se rendait à pied chez sa famille. Il se précipite sur lui par-derrière, le couteau pointé vers l'avant, et lui assène des coups de couteau à la tête et au cou. Le quinquagénaire tente de fuir, mais l'ado continue à le poignarder encore et encore. Au total, il inflige 17 coups de couteau à sa victime sur tout le corps.

Des passants réussissent finalement à maîtriser l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. En larmes lors du procès, l'homme victime de cette attaque y a survécu de justesse, mais souffre encore de séquelles physiques et psychiques, a déclaré le juge mercredi. 'Qu'en dites-vous?', a demandé le magistrat au jeune accusé qui a répondu: 'Pas de déclaration.'

/ATS