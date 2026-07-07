Attaque antisémite à Zurich: peine de prison commuée en thérapie

Le jeune qui a poignardé un juif orthodoxe en mars 2024 à Zurich écope d'un an de prison, peine ...
Attaque antisémite à Zurich: peine de prison commuée en thérapie

Attaque antisémite à Zurich: peine de prison commuée en thérapie

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le jeune qui a poignardé un juif orthodoxe en mars 2024 à Zurich écope d'un an de prison, peine maximale pour son âge - 15 ans - au moment des faits. La peine est commuée en mesures thérapeutiques. La Justice des mineurs l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat.

/ATS
 

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