Attaque au couteau à Annecy en 2023: l'auteur renvoyé aux assises

L'auteur de l'attaque au couteau survenue en 2023 à Annecy a été renvoyé aux assises mercredi ...
Attaque au couteau à Annecy en 2023: l'auteur renvoyé aux assises

Attaque au couteau à Annecy en 2023: l'auteur renvoyé aux assises

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'auteur de l'attaque au couteau survenue en 2023 à Annecy a été renvoyé aux assises mercredi pour tentatives d'assassinat. L'homme avait attaqué quatre jeunes enfants et deux adultes dans un parc public de la ville avant d'être arrêté.

Les juges d'instruction ont considéré que le suspect, un réfugié syrien 'était possiblement atteint de trouble n'ayant pas aboli mais altéré son discernement', quand il s'était subitement attaqué à des enfants âgés de 22 à 36 mois et deux adultes, le 8 juin 2023, a annoncé mercredi la procureure Line Bonnet. dans un communiqué.

/ATS
 

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