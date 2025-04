« Attaque de missile » en cours et explosions à Kiev

Au moins deux personnes ont été blessées dans la capitale ukrainienne Kiev, frappée par une 'attaque de missiles' et des 'explosions', a annoncé dimanche matin le maire de la ville Vitali Klitschko. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers.

'Explosions dans la capitale. La défense aérienne est opérationnelle. Restez dans les abris!', a annoncé l'édile sur le réseau social Telegram. Des équipes paramédicales se sont rendues dans au moins trois quartiers de Kiev.

Des incendies ont éclaté dans ces quartiers et deux personnes au moins ont été 'blessées' dans le quartier de Darnytsky (sud-est), a indiqué M. Klitschko. 'L'attaque de missile sur Kiev se poursuit', a encore écrit le maire de la ville, précisant que les zones concernées étaient des 'bâtiments non résidentiels'.

La défense antiaérienne de l'Ukraine a fait état d'alertes émises pour les régions de Kharkiv, Mykolaïv et Odessa et de 'missiles qui ont pénétré par le nord dans la région de Tcherniguiv et qui se dirigent vers le sud'.

