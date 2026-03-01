Attaques contre l'Iran: aucun Suisse touché dans la région

Depuis les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le DFAE n'a pas connaissance ...
Attaques contre l'Iran: aucun Suisse touché dans la région

Attaques contre l'Iran: aucun Suisse touché dans la région

Photo: KEYSTONE/AP/Firdia Lisnawati

Depuis les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le DFAE n'a pas connaissance de ressortissants suisses blessés ou tués dans la région. Cependant, plusieurs personnes ne peuvent pas quitter le pays en raison des restrictions imposées au trafic aérien.

Depuis le début des combats, le service d'assistance téléphonique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu à plus de trois cents demandes, a déclaré dimanche le porte-parole Michael Steiner à l'agence de presse Keystone-ATS. Les capacités ont dû être augmentées.

Le DFAE est également en contact avec les ressortissants suisses qui ne peuvent quitter la région en raison des restrictions imposées au trafic aérien. Ceux-ci bénéficient d'une aide 'dans la mesure du possible'.

Le DFAE ne mène toutefois pas de départs organisés pour les ressortissants suisses. Les personnes qui souhaitent quitter le pays doivent s'informer auprès des compagnies aériennes et des voyagistes sur les possibilités qui s'offrent à elles et utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles.

/ATS
 

Actualités suivantes

Inscrire la protection des pollinisateurs dans la Constitution

Inscrire la protection des pollinisateurs dans la Constitution

Suisse    Actualisé le 01.03.2026 - 10:55

Inscrire la protection des pollinisateurs dans la Constitution

Inscrire la protection des pollinisateurs dans la Constitution

Suisse    Actualisé le 01.03.2026 - 10:57

Journée des malades: « Ne laissons personne seul », dit Guy Parmelin

Journée des malades: « Ne laissons personne seul », dit Guy Parmelin

Suisse    Actualisé le 01.03.2026 - 09:01

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 18:20

Articles les plus lus

Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 16:43

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 18:20

Journée des malades: « Ne laissons personne seul », dit Guy Parmelin

Journée des malades: « Ne laissons personne seul », dit Guy Parmelin

Suisse    Actualisé le 01.03.2026 - 09:01

Attaques contre l'Iran: aucun Suisse touché dans la région

Attaques contre l'Iran: aucun Suisse touché dans la région

Suisse    Actualisé le 01.03.2026 - 10:27

Plus de 1000 personnes solidaires avec l'Ukraine à Berne

Plus de 1000 personnes solidaires avec l'Ukraine à Berne

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 14:41

Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 16:43

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 18:20

Journée des malades: « Ne laissons personne seul », dit Guy Parmelin

Journée des malades: « Ne laissons personne seul », dit Guy Parmelin

Suisse    Actualisé le 01.03.2026 - 09:01