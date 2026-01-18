Au Louvre, un mois de conflit social et des « doléances » en suspens

Lundi, comme plusieurs fois depuis un mois, une même interrogation planera aux abords du Louvre: le musée ouvrira-t-il ses portes? La question sera de nouveau tranchée en assemblée générale par les personnels engagés dans une grève longue et nourrie de 'doléances'.

Depuis ses débuts le 15 décembre, la mobilisation d'une partie des quelque 2200 salariés pour de meilleures conditions de travail a contraint le musée le plus visité au monde à garder deux fois ses portes closes et, à trois reprises, à n'ouvrir que partiellement.

Le Louvre évalue les pertes de recettes à 'au moins un million d'euros', indique la direction à l'AFP.

Quelle qu'en soit l'issue, les AG du personnel contraignent par ailleurs systématiquement le musée à retarder d'environ deux heures son ouverture, prévue à 09h00, laissant des centaines de touristes suspendus à un conflit social dont ils ignorent tout et qui a été amplifié par le casse du 19 octobre.

'Juste après le cambriolage, il y a eu une sorte d'unité entre les personnels et la direction mais ça n'a pas duré', confie un cadre du musée, sous couvert de l'anonymat.

Au Louvre, le vol de joyaux de la Couronne a décuplé la colère des agents 'parce qu'on ne cessait de faire remonter les risques qui étaient purement et tout simplement ignorés', affirme une agente en poste depuis vingt ans, astreinte au devoir de réserve.

De fait, le malaise ne date pas d'hier.

Dans un 'cahier de doléances' transmis à la direction à l'été 2025, des dizaines d'agents de surveillance et d'accueil avaient consigné leur 'détresse' face à la 'surfréquentation', la 'vétusté' des installations, 'l'obsolescence' de leurs équipements et l'agressivité de certains visiteurs.

'On pourra évoquer sans exagération des situations de syndrome d'épuisement professionnel (des agents, ndlr), de dévalorisation de leurs fonctions ou encore de perte de sens', liste une synthèse de ce cahier consultée par l'AFP. Ce document, est-il indiqué, forme 'un corpus qui ne souffre ni passions tristes, ni parti pris idéologique'.

Blocage

'Pour être honnête, dans le musée, il n'y a rien qui fonctionne', cingle l'agente interrogée par l'AFP, qui a contribué au cahier. 'Il faudrait écrire un roman pour énumérer tout ce qui ne va pas, au niveau du personnel, de l'accueil des visiteurs ou des ressources humaines'.

Dans son préavis déposé début décembre, l'intersyndicale (CGT, CFDT, SUD) avait spécifiquement pointé le sous-effectif, les 'différentes alertes internes (...) restées lettre morte' et exigé des 'réponses de fond au cahier de doléances (...) plutôt que des mesures cosmétiques'.

La ministre de la Culture Rachida Dati a récemment jugé les revendications 'légitimes', mais de de nombreux points restent en suspens.

En première ligne, le ministère de la Culture a annulé la baisse prévue de 5,7 millions d'euros de dotations au musée et promis 138 recrutements mais reste attendu au tournant sur les rémunérations, les agents de l'établissement public réclamant un alignement salarial avec ceux de la rue de Valois.

'C'est LE point de blocage', selon Christian Galani, de la CGT.

D'autres syndicats braquent davantage leurs regards sur la présidente du Louvre, Laurence des Cars.

Sous pression depuis le cambriolage, la dirigeante nommée fin 2021 a participé à deux réunions sur les conditions de travail depuis début janvier et tente de se projeter vers le colossal projet de modernisation 'Louvre, nouvelle renaissance'. Sans parvenir à éteindre les critiques à son endroit.

'Il y a un vrai problème de dialogue social avec la direction', estime Valérie Baud, déléguée CFDT, qui attend encore un 'calendrier précis' de mesures sur les conditions de travail.

La direction fait, elle, au contraire état d'un 'dialogue nourri' et assure avoir annoncé des mesures garantissant notamment 'une meilleure maîtrise de la fréquentation' et un 'renforcement de la lutte' contre les agressions des agents.

Dimanche, Rachida Dati, invitée sur France Inter/ France télévision/Le Monde a promis 'incessamment sous peu' des 'décisions conséquentes' pour le musée, évoquant la direction de l'établissement.

Selon l'agente interrogée par l'AFP, une question reste absente des débats: la jauge de 30'000 visiteurs quotidiens qu'il faudrait, selon elle, baisser pour 'protéger le bâtiment': 'C'est la grande oubliée de notre combat'.

