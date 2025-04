Au moins une heure de plus pour aller à Milan en train cet été

Les voyageurs qui souhaitent se rendre à Milan cet été via l'axe ferroviaire du Simplon vont devoir faire preuve de patience. Le temps de parcours sera prolongé d'au moins une heure en raison de travaux, annoncent mardi les CFF.

La compagnie italienne Trenitalia va élargir le corridor de quatre mètres entre Domodossola et Milan. Ces travaux entraînent une fermeture totale du tronçon. Les trains EC ne circuleront pas entre les deux villes du 8 juin au 27 juillet et du 30 août au 13 septembre. Trenitalia mettra des bus de remplacement à disposition, ce qui allonge les temps de parcours et réduit le nombre de places disponibles.

Des travaux sont prévus durant la même période sur la ligne Genève-Brigue (VS). Les trains EC Genève–Brigue–Milan seront majoritairement supprimés, y compris en Suisse, indiquent les CFF dans un communiqué.

Par ailleurs, le nombre d'Eurocity sera réduit. Comme l'année passée, trois trains EC seulement au lieu de quatre circulent en semaine et dans chaque direction sur les lignes Bâle–Berne–Milan et Genève–Brigue–Milan à cause des travaux entre Domodossola et Milan.

Transbordement retardé

Un train EC par direction au départ et à destination de Bâle et un train au départ et à destination de Genève circulent uniquement jusqu'à Domodossola. L'offre reste inchangée le week-end, avec quatre Eurocity sur ces deux lignes.

Les CFF et Trenitalia proposeront des bus supplémentaires de remplacement entre Genève et Milan, avec arrêt intermédiaire à Martigny (VS). Ils prévoient deux liaisons quotidiennes en juin et septembre et trois en juillet.

Selon les CFF, l'offre sur l'axe du Simplon sera réduite 'pendant plusieurs années, au moins jusqu'en été 2027'. Pour mémoire, des travaux sont en cours dans le tunnel du Simplon et ont un impact sur l'horaire des trains de ferroutage entre Brigue et Iselle (I). Pendant les travaux, les trains autos BLS circulent toutes les deux heures au lieu de toutes les 90 minutes.

/ATS