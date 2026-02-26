Augmentation des nuitées hôtelières en janvier

Le début d'année s'est montré favorable au secteur de l'hôtellerie, le nombre de nuitées ayant progressé de 2,1% sur un an, selon la première estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée jeudi.

La hausse a été portée principalement par les hôtes étrangers (+2,7%), moins par les visiteurs suisses (+1,5%), indique un communiqué.

Ces statistiques 'flash' ne comprennent que les variations.

La progression la plus forte est enregistrée du côté des touristes du continent américain (+7,2% de nuitées en plus), soutenue par les Etats-Unis (+7,1%). L'Europe affiche une progression plus ténue (+3,5%), néanmoins vigoureuse, grâce à l'Italie (+3,6%) et l'Allemagne (+1,4%).

Plombée par la Chine (-32%), l'Asie accuse un recul de 9,5% des nuitées en janvier, malgré un regain d'intérêt pour la Suisse en provenance des pays du Golfe (+13,7%).

/ATS