Australie: l'incitation à la haine sera plus sévèrement punie

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis jeudi des sanctions plus sévères contre 'la haine, la division et la radicalisation' en réponse à l'attentat de la plage de Bondi à Sydney qui a tué 15 personnes.

'Il est clair que nous devons faire plus pour combattre ce fléau néfaste, beaucoup plus', a souligné le dirigeant, s'engageant à lutter contre le discours d'incitation à la haine de certains prédicateurs et d'annuler les visas des personnes partageant ce discours.

Sajid Akram et son fils Naveed ont tué dimanche 15 personnes participant à une fête juive sur la plage de Bondi, un acte motivé par l'idéologie du groupe Etat islamique selon M. Albanese.

Selon la chaîne publique australienne ABC, Naveed Akram, 24 ans, était un adepte d'un prédicateur projihadistes basé à Sydney.

/ATS