Australie: les moins de 16 ans exclus d'Instagram et Facebook

Meta a déclaré jeudi que les Australiens de moins de 16 ans seront retirés de Facebook et d'Instagram le 4 décembre, alors que Canberra se prépare à appliquer une loi radicale interdisant aux adolescents l'accès aux réseaux sociaux.

'A partir d'aujourd'hui, Meta va notifier les utilisateurs australiens qu'il comprend être âgés de 13 à 15 ans qu'ils perdront l'accès à Instagram, Threads et Facebook', a indiqué le groupe américain dans un communiqué.

'Meta commencera à bloquer les nouveaux comptes des moins de 16 ans et à révoquer les accès existants à partir du 4 décembre, et prévoit de supprimer tous les comptes connus de moins de 16 ans d'ici le 10 décembre', précise le texte.

Les adolescents pourront accéder à leurs comptes 'exactement tels qu'ils les ont laissés' une fois qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans, a assuré Meta.

L'Australie va à partir du 10 décembre forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans, faute de quoi elles s'exposeraient à de lourdes amendes.

'Nous partageons l'objectif du gouvernement australien de créer des expériences en ligne sûres et adaptées à l'âge, mais couper les adolescents de leurs amis et de leurs communautés n'est pas la solution', a fait valoir le groupe.

/ATS