Autos à conduite autonome de CarPostal d'abord testées à Altstätten

CarPostal a présenté mercredi les autos à conduite autonome que la compagnie testera en première ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

CarPostal a présenté mercredi les autos à conduite autonome que la compagnie testera en première à partir de décembre dans la région d'Altstätten (SG), puis dans l'ensemble de la vallée du Rhin en 2026 et en Appenzell. La desserte régulière est prévue dès 2027.

Lancées en collaboration avec le constructeur chinois de taxis-robots Apollo Go et de la firme technologique Baidu, les voitures baptisées 'AmiGo' sont appelées à compléter l'offre des transports publics en Suisse orientale dans les régions campagnardes et mal desservies jusque-là. Ce service de courses partagées en taxi, présenté il y a deux semaines, sera disponible à travers une app.

D'une capacité de quatre places, les 'AmiGo' sont équipées de 36 senseurs nettoyés automatiquement, de plusieurs caméras d'un système de localisation d'une précision au centimètre près et d'un radar, écrit CarPostal qui en a présenté un exemplaire à Altstätten. Leur région de couverture s'étendra, à terme, sur environ 80 km et 16 communes.

Les premiers essais seront menés sans passagers par des chauffeurs de secours qui continueront à rester à bord lors des essais comprenant des usagers. Si ces tests se révèlent concluants et que tous les critères de sécurité et de qualité sont remplis, les premiers trajets sans chauffeur devraient être effectués dans le courant de l'année prochaine, avant que les 25 'AmiGo' n'entrent en service régulier et élargi au premier trimestre 2027.

/ATS
 

