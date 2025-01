Autriche: le chancelier Nehammer annonce sa prochaine démission

Le chancelier conservateur autrichien Karl Nehammer a mis fin samedi aux négociations qu'il menait avec les sociaux-démocrates pour tenter de former un gouvernement. Il a, dans la foulée, annoncé sa démission 'dans les prochains jours'.

Karl Nehammer a affirmé qu'ils n'étaient pas parvenus à trouver un accord sur des questions clés. 'Nous avons négocié longtemps et durement. Un accord avec le (parti social-démocrate) SPÖ n'est pas possible sur des questions clés. Nous mettons donc fin aux négociations avec le SPÖ', a-t-il indiqué dans un message sur le réseau social X.

'Après la rupture des négociations de coalition, je (...) quitterai à la fois mes fonctions de chancelier et de président du Parti populaire dans les prochains jours et permettrai une transition ordonnée', a-t-il ajouté, plus de trois mois après les élections législatives du 29 septembre qui avaient vu l'extrême droite arriver en tête du scrutin.

/ATS