Avant la finale mondiale à Zurich, danseurs suisses choisis à Bâle

Pour la première fois, la Suisse accueillera la finale mondiale de danse urbaine à Zurich le ...
Avant la finale mondiale à Zurich, danseurs suisses choisis à Bâle

Avant la finale mondiale à Zurich, danseurs suisses choisis à Bâle

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Pour la première fois, la Suisse accueillera la finale mondiale de danse urbaine à Zurich le 24 octobre avec des danseurs venus de plus de 50 pays. Avant ce rendez-vous, seize finalistes s'affronteront le 4 juillet à Bâle pour représenter la Suisse.

L'an dernier, la Vaudoise Sheila Silva, originaire de Villeneuve, avait remporté la finale suisse avant de représenter le pays lors de la finale mondiale à Los Angeles. Son successeur ou sa successeure sera connu aux alentours de 21h à l'issue de la compétition bâloise.

Les finalistes pour la Suisse ont obtenu leur place à l'issue des qualifications organisées à Lausanne et Soleure. La Suisse romande sera représentée notamment par Voldo (Vevey), Oyama (Genève), Uub (Vevey), Moyi Makasi (Lausanne), Sheila (Villeneuve), Pakissi (Lausanne), Mams (Vevey), Bembika (Chêne-Bourg), Zax (Vevey) et Cooper (Monthey) tandis que la Suisse alémanique comptera sur COAST (Winterthour), Badd Machine (Zurich), Valentina (Bâle), Cruzito (Glattbrugg) Aceko (Spreitenbach) et Glory (Niederglatt).

Le public vote

La compétition débutera en début de soirée sur la Barfüsserplatz, au cœur de Bâle. Contrairement aux concours traditionnels, les résultats seront entièrement déterminés par le public, qui votera après chaque battle à l'aide de cartons de couleur pour désigner son favori.

Les danseurs devront en outre faire preuve d'improvisation, puisqu'ils ne connaissent pas à l'avance les morceaux sur lesquels ils évolueront. La soirée sera animée par le danseur et musicien bernois Remo Widmer ainsi que par le MC et rappeur allemand Redchild.

Présente dans plus de 56 pays, la série Red Bull Dance Your Style rassemble plusieurs styles de danse urbaine, dont le hip-hop, le house, le locking, le popping et le waacking. En 2025, près de 10'000 danseurs ont participé à environ 200 événements organisés à travers le monde.

La première finale mondiale s'était tenue en 2019 à Paris, suivie de deux éditions à Johannesbourg en 2021 et 2022, puis Francfort en 2023, Mumbai (Inde) en 2024 et Los Angeles en 2025. Il n'y a pas eu de rencontre en 2020 en raison du Covid.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'actrice Virginie Efira primée au Festival du film de Locarno

L'actrice Virginie Efira primée au Festival du film de Locarno

Culture    Actualisé le 25.06.2026 - 12:13

L'OpenAir de St-Gall repart pour une nouvelle édition

L'OpenAir de St-Gall repart pour une nouvelle édition

Culture    Actualisé le 23.06.2026 - 10:44

Le Musée d'art des Grisons a vu sa fréquentation doubler en 10 ans

Le Musée d'art des Grisons a vu sa fréquentation doubler en 10 ans

Culture    Actualisé le 22.06.2026 - 17:50

Anne Delseth nommée à la direction artistique de Visions du Réel

Anne Delseth nommée à la direction artistique de Visions du Réel

Culture    Actualisé le 22.06.2026 - 11:18

Articles les plus lus

Hellfest 2026: Young Gods, énergie indus à Clisson

Hellfest 2026: Young Gods, énergie indus à Clisson

Culture    Actualisé le 19.06.2026 - 13:36

La rénovation d'un bassin cher à Trump prend l'eau

La rénovation d'un bassin cher à Trump prend l'eau

Culture    Actualisé le 21.06.2026 - 18:13

La France fête la musique sous une chaleur étouffante

La France fête la musique sous une chaleur étouffante

Culture    Actualisé le 21.06.2026 - 23:18

Monaco: une exposition pour revivre le mariage de Grace et Rainier

Monaco: une exposition pour revivre le mariage de Grace et Rainier

Culture    Actualisé le 22.06.2026 - 10:20