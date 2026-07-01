Avenir de l'aéroport de Sion: les Valaisans pourront voter

Les signatures récoltées dans le cadre du référendum cantonal lancé contre la mise en oeuvre de la Loi sur la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion ont été remises, mercredi, à la chancellerie cantonale. Au total, 3813 paraphes ont été obtenus.

Début avril, Les Vert-e-s lançaient un référendum contre la cantonalisation de l'aéroport, avec le soutien du WWF Valais, de l’ATE Valais, du POP, du PS du Haut-Valais et des Jeunes Vert-e-s valaisans. Objectif: permettre à la population de s'exprimer sur la question.

Début juin déjà, la barre des 3000 signatures avait été atteinte, comme l'avait annoncé Keystone-ATS. Afin d'éviter toute mauvaise surprise au moment de leur validation, les référendaires ont choisi de continuer leur récolte pour atteindre un nombre de paraphes qui les mets à l'abri de toute mauvaise surprise.

'Notre démarche ne vise pas à fermer l’aéroport, mais à stopper son extension coûteuse', selon le conseiller national écologiste, Christophe Clivaz.

La date de la future votation populaire n'a pas encore été fixée.

/ATS