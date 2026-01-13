Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Le chiffre d'affaires du commerce de détail en 2025 devrait enregistrer une baisse allant jusqu'à 1,3% par rapport à 2024, selon les premières évaluations de Swiss Retail Federation.

Pour Dagmar Jenni, directrice de l'association faîtière des entreprises suisses du commerce de détail, les perspectives pour 2026 s'annoncent plutôt maussades.

AWP: Qu'est-ce qui a pesé sur les ventes dans le commerce de détail en 2025?

Dagmar Jenni: Les raisons sont multiples. Il est certain que le moral des consommateurs demeure prudent en raison de la hausse des primes d'assurance-maladie, mais également de la situation géopolitique et du débat sur les droits de douane américains. Par ailleurs, nous partons du principe qu'en 2025, les plateformes asiatiques ont continué à s'ancrer sur le marché suisse, entraînant ainsi un transfert croissant du chiffre d'affaires vers l'étranger. Ce phénomène est regrettable, notamment parce que ces acteurs bénéficient d'avantages en matière de coûts et ne sont souvent pas soumis aux mêmes exigences et règles que les fournisseurs suisses.

AWP: Pourquoi les bons résultats de Noël n'ont-ils pas réussi à compenser la tendance au recul?

Dagmar Jenni: Le commerce de détail a enregistré des résultats nettement inférieurs à ceux de l'année précédente aux 1er et 4e trimestres. Mais les 2e et 3e trimestres ont également été globalement faibles. Même la bonne saison de Noël n'a malheureusement pas pu compenser cette tendance.

AWP: Quelles sont les perspectives pour 2026?

Dagmar Jenni: Sans une amélioration claire du moral des consommateurs, le commerce de détail restera nettement sous pression en 2026.

/ATS