Avignon: édition anniversaire de la Sélection suisse, qui a 10 ans

La Sélection suisse en Avignon (SCH) vient de dévoiler sa programmation pour sa dixième édition. Six spectacles, une publication et des lectures seront présentés du 6 au 21 juillet dans la Cité des Papes, offrant un panorama de la création contemporaine helvétique.

Parmi les projets retenus figure 'Le cheval qui peint' du collectif genevois Old Masters, connu pour son esthétique minimaliste et son usage de l’absurde, qui ouvira les feux le 6 juillet au Pôle culturel Jean Ferrat. Le spectacle prend la forme d’un 'gala d’adieu d’un cheval artiste' et détourne les codes de la représentation pour interroger la création et sa mise en scène.

La chorégraphe vaudoise Géraldine Chollet ) viendra presque clore cette 10e édition avec 'La Tendresse du ventre de la baleine dans les jardins' de La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon (16-19 juillet). Prix suisse des arts de la scène 2025, dont le travail explore les états sensibles du corps, elle présentera cette pièce immersive autour de la perception et de l’intime.

Aussi des artistes émergents

La programmation met également en avant des artistes émergents à l’image d’Adél Juhász, chorégraphe d’origine hongroise basée sur l'arc lémanique avec 'I need help immediately'. 'Sa personnalité magnétique transforme l’angoisse en espace de créativité', écrit la SCH. Elle se produira dans les murs anciens de la Chartreuse du 9 au 20 juillet.

Les spectateurs pourront découvrir les 'Joyaux lourdement sous-estimés' où 'l’étreinte de deux hommes est une danse' à LaScierie (10-20 juillet) de Bast Hippocrate, un artiste suisse afrodescendant, né à la Chaux-de Fonds. Cette figure de la nouvelle danse helvétique est connue pour ses pièces physiques et engagées.

Avec 'Bin ich das?' (Suis-je cela ?), la Thurgovienne Sarah Hugentobler, reconnue pour ses dispositifs scéniques mêlant vidéo et performance, propose une réflexion sur l’identité et la multiplicité des points de vue. Le spectacle en allemand sera sous-titré à La Manufacture (14-21 juillet).

L’artiste bernoise Annina Mosimann, marionnettiste et plasticienne reconnue pour son travail à la frontière entre arts visuels et scène, présentera 'Bestiarium' au Totem (7-18 juillet), destiné au jeune public.

Des lectures

À l’occasion de leurs dix ans, la Sélection suisse en Avignon s'associe aux 'Inédits théâtre' du quotidien romand Le Courrier autour d’un projet commun: la publication de '10 ans, 10 textes, 10 auteur·ices'. Les lectures auront lieu le 16 juillet à la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon.

La 80e édition du festival d'Avignon, qui met cette année à l'honneur le spectacle vivant coréen, se tient du 4 au 25 juillet. Le festival 'in' comprend 47 spectacles (près de 300 représentations), dont 30 créations, selon son directeur Tiago Rodrigues, qui a dévoilé la programmation début avril.

Aux mêmes dates, dans la grosse centaine de théâtres de la ville, se tiendra le festival 'off'. L'an dernier, quelque 1700 spectacles (soit environ 27'400 représentations) avaient été proposés au public.

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/ATS