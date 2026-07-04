Avignon, un carrefour pour les scènes romandes

Le Festival d’Avignon, du 4 au 25 juillet, reste un rendez-vous central pour les directions de théâtres romands. Pour Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy, il reste à la fois un lieu de découverte artistique et un espace de rencontres essentiel.

'Avignon est un des plus grands festivals de théâtre francophone avec une programmation très diverse et internationale', explique Vincent Baudriller, ancien codirecteur du Festival d’Avignon à Keystone-ATS.

Cette année encore, il s'y rend. Des spectacles de Vidy sont régulièrement représentés à Avignon, dont 'Le Jardin des Délices' de Philippe Quesne, 'Le Sommet' de Christoph Marthaler ou encore cette saison 'Thésée, sa vie nouvelle' de Valérie Dréville et Guy Cassiers. Dans l’autre sens, Vidy accueille également des créations d'Avignon comme 'La Distance' de Tiago Rodrigues, ou des spectacles simplement repérés pendant le festival à l'instar de 'Silence' de Mathilde Monnier et Lucie Antunes ou Carolina Bianchi avec 'La mariée et bonne nuit Cendrillon'.

Réseau de festivals

Interrogé sur la place d’Avignon, qu'il a codirigé de de 2003 à 2023, dans l’écosystème européen, il évoque un festival influent mais qui s'inscrit dans un réseau de rendez-vous internationaux. 'Le théâtre de Vidy propose une programmation internationale et donc, avec Caroline Barneaud et Eric Vautrin avec qui je compose le programme, nous nous déplaçons aussi dans de nombreux festivals, comme le Kunstenfestival des arts à Bruxelles, les Wienerfestwochen à Vienne, le Grec à Barcelone, le Spielart à Munich, et aussi le Teatro a Mil à Santiago du Chili.

Ancien acteur du festival, il porte un regard particulier sur son évolution. 'Mes débuts professionnels étaient au Festival d’Avignon où j’ai travaillé pendant 20 ans jusqu’en 2013', rappelle-t-il. Le 'Off' a évolué: il le décrit comme une immense vitrine de la création mais aussi un espace marqué par une forte précarité. 'La question du risque d’étouffement de la manifestation peut se poser', estime-t-il, en raison de sa croissance continue.

'Comme une saison entière à Vidy !'

'En revanche la taille du festival 'In' est stable depuis longtemps, avec une cinquantaine de spectacles et 300 représentations, comme une saison entière à Vidy !', fait-il remarquer.

S’il devait retenir un moment marquant vécu à Avignon, il évoque 'l’expérience de la nuit et du plein air dans la Cour d’honneur'. Il cite notamment 'le début de 'Cesena' d’Anne Teresa de Keersmaeker à 4h30 du matin dans la nuit noire', ainsi que 'le lever du jour après dix heures de spectacle de la trilogie de Wajdi Mouawad'.

Le Festival d’Avignon reste, selon lui, fidèle à ses valeurs depuis sa création par Jean Vilar en 1947, celles 'd’un festival de création et de démocratisation culturelle'.

Actuellement, le festival dirigé par l’artiste Tiago Rodrigues continue de travailler 'à faire du festival un lieu de création de rayonnement international mais aussi un lieu de débats et de questionnements', conclut-il. Des dimensions sur lesquelles Vincent Baudriller avaient beaucoup travaillé avec Hortense Archambault avec qui il codirigeait le festival.

/ATS