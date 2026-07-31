Axa gonfle son bénéfice net au premier semestre

L'assureur français Axa a publié vendredi un bénéfice net de 4,17 milliards d'euros (3,87 milliards de francs), en hausse de 6% sur un an, soutenu à la fois par le développement commercial et des hausses de prix.

'Axa réalise au premier semestre une performance que nous qualifions authentiquement de remarquable, d'autant plus dans un contexte géopolitique, technologique, macroéconomique, complexe, très changeant', a déclaré Guillaume Borie, en charge des finances et de la stratégie, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Le dirigeant a mis en avant la rentabilité du groupe, d'autant plus significative que le bénéfice de la première moitié d'année 2025 comprenait une activité entre temps cédée pour plus de 5 milliards d'euros à BNP Paribas: la gestion d'actifs.

Le chiffre d'affaires affiche quant à lui une hausse de 3% entre janvier et juin, à 66,29 milliards. Il est réparti presque équitablement entre les activités dommages d'un côté et vie et santé de l'autre, les deux principales divisions d'Axa.

Hausse des tarifs

Dans le détail, les revenus de la branche d'assurance dommages ont crû de 3% au cours de la première moitié d'année, pour atteindre 35,07 milliards.

L'assureur a pu notamment compter sur son développement en assurance automobile en Europe, mais également sur des hausses de tarifs.

Axa affiche un ratio combiné - indicateur clé qui rapporte les remboursements des sinistres aux primes encaissées - de 90,1%, en légère hausse du fait de l'impact de la guerre au Moyen-Orient, chiffré par le groupe à environ une centaine de millions d'euros.

La compagnie assure notamment des flottes de navires et d'avions dans la région, secouée depuis plusieurs mois par la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis.

Interrogé sur le sujet des récents incendies en France et en Espagne, Guillaume Borie a indiqué qu'il était 'beaucoup trop tôt pour pouvoir estimer financièrement les conséquences de ces événements'.

Le chiffre d'affaires des métiers d'assurance vie et santé a de son côté atteint 31,16 milliards entre janvier et juin, soit une hausse de 7% sur un an.

Les unités de compte, des produits d'épargne parfois risqués mais qui peuvent, les bonnes années, rapporter davantage que les fonds euros, ont vu leurs ventes augmenter de 17% sur la première moitié d'année.

Ces résultats dans leur ensemble 'confirment qu'Axa est une entreprise +tout-terrain+, capable de tenir son cap dans des conditions de marché changeantes', a salué le directeur général Thomas Buberl, cité dans un communiqué.

/ATS