Axpo a nettement moins gagné au cours du premier semestre

L'incertitude rencontrée sur les marchés de l'énergie a pénalisé Axpo au cours des six premiers mois de son exercice 2024/25, clos au 31 mars. L'énergéticien argovien anticipe un second semestre également incertain.

Au cours de la période sous revue, Axpo a réalisé des recettes totales de 4,05 milliards de francs, en baisse de 4% par rapport à l'exercice précédent, a indiqué mardi le groupe énergétique argovien dans un communiqué. À partir de février 2025, les développements géopolitiques et l'incertitude économique qui en découle ont conduit à une restriction du marché et les entreprises sont devenues de plus en plus hésitantes à conclure des contrats à plus long terme.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a chuté de 42,6% pour atteindre 744 millions. Ce recul est à mettre sur le compte de l'effet négatif lié aux décalages de résultats au cours de la période sous revue, ainsi que de l'évolution fluctuante des fonds de gestion des déchets radioactifs et de désaffectation pour les installations nucléaires (STENFO).

L'Ebit ajusté des éléments exceptionnels s'est élevé à 847 millions, contre 1,48 milliard lors de l'exercice précédent. Au final, le résultat net s'est inscrit en baisse de 53,9% à 562 millions.

Concernant les perspectives pour le second semestre 2025 (du 1er avril au 30 septembre), Axpo se montre prudent. En raison de la saisonnalité de l'activité, les résultats devraient être inférieurs à ceux du premier.

Le groupe énergétique prévoit des investissements de plus de 2 milliards de francs dans les infrastructures énergétiques suisses. Entre autres, 350 millions de francs doivent servir à assurer l'exploitation de la centrale nucléaire de Beznau jusqu'en 2033.

Ces 2 milliards n'incluent pas la construction prévue d'une centrale de réserve à Muttenz, dans le canton de Bâle-Campagne. Pour rappel, Axpo a remporté l'an dernier l'appel d'offres de la Confédération.

