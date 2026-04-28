Axpo construira une centrale solaire pour le gouvernement français

L'énergéticien argovien Axpo a décroché un contrat avec le ministère français de la Défense ...
Axpo construira une centrale solaire pour le gouvernement français

Axpo construira une centrale solaire pour le gouvernement français

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

L'énergéticien argovien Axpo a décroché un contrat avec le ministère français de la Défense pour construire une centrale nucléaire sur un ancien site militaire à Salbris, au sud d'Orléans. Son exploitation sera garantie pendant 30 ans.

Le contrat remporté par Urbasolar, filiale d'Axpo, porte non seulement sur la construction d'une centrale solaire sur 30 hectares mais aussi sur l'achat d'électricité pour une durée de 30 ans, précise mardi dans un communiqué l'énergéticien argovien, sans toutefois dévoiler le montant de la transaction.

La centrale photovoltaïque de Salbris produira plus de 50'182 mégawattheures (MWh) par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 10'724 foyers, et couvrira 3,7% des besoins énergétiques du ministère français de la Défense.

La construction de la centrale devrait débuter avant fin 2028. La mise en service est prévue pour 2030.

/ATS
 

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