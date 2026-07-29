BASF accélère les réductions d'effectifs

Le géant allemand de la chimie BASF a indiqué mercredi qu'il avait supprimé 7000 emplois dans le monde depuis début 2024, afin d'améliorer sa compétitivité, avec une accélération depuis janvier dernier face à la faiblesse de la demande et à la concurrence chinoise.

'Nous avons encore accéléré le rythme afin de rendre notre organisation plus légère et plus efficace', a déclaré dans un communiqué le président du directoire, Markus Kamieth.

Il a précisé que 'davantage de postes avaient été supprimés au premier semestre 2026 que durant les deux années précédentes réunies'.

Le groupe, qui compte désormais près de 95'000 salariés dans le monde, a également abaissé en mai les effectifs de son site historique de Ludwigshafen (ouest) en dessous de 30'000 salariés pour la première fois depuis 1954, une étape jugée 'nécessaire' pour restaurer la compétitivité de la plus grande usine chimique du monde.

Cette annonce s'inscrit dans un vaste plan d'économies.

Délocalisation vers l'Asie

En février, BASF avait dit vouloir réduire les effectifs de sa division de services administratifs, qui emploie quelque 8500 personnes, en relocalisant davantage d'activités en Asie afin de diminuer ses coûts.

Le groupe, confronté aux surcapacités de la chimie mondiale, a vendu au premier semestre sa division de peintures et revêtements, devenue de moins en moins rentable avec la crise du secteur automobile.

Il a confirmé mercredi ses résultats du deuxième trimestre, portés par la hausse de ses prix liés à la guerre au Moyen-Orient, et ses prévisions relevées pour l'année, comme annoncé début juillet.

Le résultat opérationnel (Ebitda) annuel hors effets exceptionnels doit se situer entre 6,9 et 7,7 milliards d'euros, une fourchette supérieure de 700 millions d'euros aux projections publiées en février.

/ATS