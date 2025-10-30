BBVA: bénéfice « record » de près de 8 milliards sur neuf mois

Le géant bancaire espagnol BBVA a annoncé jeudi un bénéfice 'record' de 7,98 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2025, notamment dû à une activité en hausse et l'arrivée de nouveaux clients.

La période a pourtant été marquée par le feuilleton à rebondissements de l'OPA hostile de la banque d'origine basque sur sa rivale Sabadell (qui a fini par échouer mi-octobre, au quatrième trimestre), un énorme revers pour BBVA qui ambitionnait de créer un géant bancaire européen.

Les soubresauts de ce méga-projet pas soutenu par le gouvernement de gauche à Madrid n'ont ainsi, semble-t-il, pas affecté négativement les performances financières du groupe entre janvier et septembre.

'Le bénéfice net a atteint un niveau record de 7,98 milliards d'euros (...), en hausse de 4,7% par rapport à l'année précédente' (7,62 milliards d'euros), s'est félicitée dans un communiqué la deuxième banque d'Espagne en matière de capitalisation.

L'établissement bancaire originaire du pays basque, qui revendique près de 127'000 employés, explique ces 'excellents' résultats notamment par 'une solide croissance de l'activité' (+16% en euros constants), dans un contexte porteur pour les banques en Espagne.

Entre janvier et septembre, BBVA a précisé avoir réalisé 44% de ses profits au Mexique, où elle est très implantée, 36% en Espagne et 7% en Turquie, sur ses principaux marchés.

Dans son communiqué, BBVA a annoncé 'procéder' dès vendredi 'au rachat d'actions prévu pour un montant de 993 millions d'euros', tout en versant, comme prévu, un dividende intérimaire le 7 novembre prochain 'pour un total de 1,84 milliard d'euros' et lançant un achat d'actions massif.

Mi-octobre, après plusieurs mois de rebondissements, l'OPA de BBVA sur Sabadell, quatrième établissement bancaire d'Espagne, avait échoué, mettant un terme à ce méga-projet lancé en mai 2024 qui était vu d'un mauvais oeil par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui craignait une réduction de la concurrence.

Dans la foulée de cet échec, le président de BBVA Carlos Torres Vila avait déploré 'une opportunité ratée pour tout le monde'.

Au premier semestre, BBVA, qui dit avoir désormais plus de 80 millions de clients dans le monde, avait déjà vu son bénéfice net grimper à 5,45 milliards d'euros, un record pour le groupe sur les six premiers mois.

/ATS