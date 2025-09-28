Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Le rappeur portoricain Bad Bunny assurera le show de la mi-temps de l'édition 2026 du Super ...
Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Photo: KEYSTONE/AP/Evan Agostini

Le rappeur portoricain Bad Bunny assurera le show de la mi-temps de l'édition 2026 du Super Bowl, le 8 février prochain à Santa Clara en Californie. la NFL l'a annoncé dimanche soir.

L'artiste de 31 ans, star mondiale du rap latino, a confirmé, dans une vidéo publiée sur son site Instagram, qu'il serait aux manettes du plus grand spectacle de l'année aux Etats-Unis.

'Ce que je ressens va au-delà de ma personne', a déclaré Bad Bunny dans un communiqué publié par la NFL. 'C'est pour tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont couru des kilomètres pour que je marque cet essai. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire'.

Le traditionnel 'half time show' - que les plus grands artistes, de Madonna à Michael Jackson en passant par les Rolling Stones, ont assuré - rassemble des dizaines de millions de téléspectateurs.

Ambassadeur mondial de la musique latino, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, vient de terminer à San Juan, la capitale portoricaine, une série de concerts baptisée 'No Me Quiero Ir De Aqui' ('Je ne veux pas partir d'ici'). Cette ode politique à son île natale et territoire rattaché aux Etats-Unis a attiré plus d'un demi-million d'admirateurs.

Le chanteur avait annoncé récemment qu'il ne se rendrait pas aux Etats-Unis à l'occasion de sa prochaine tournée mondiale en raison du risque de descentes de la police de l'immigration (ICE) en marge de ses concerts. Sa tournée mondiale doit notamment passer par l'Amérique latine, l'Australie et l'Europe entre novembre 2025 et juillet 2026.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

Culture    Actualisé le 28.09.2025 - 06:13

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 23:55

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 02:24

Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre

Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 00:19

Articles les plus lus

Fabienne Schmuki prend la direction de Swiss Music Export en 2026

Fabienne Schmuki prend la direction de Swiss Music Export en 2026

Culture    Actualisé le 26.09.2025 - 10:25

Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre

Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 00:19

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 02:24

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 23:55