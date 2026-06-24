Bains d'Ovronnaz: un dénouement favorable se précise

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement accepté le sursis concordataire ...
Bains d'Ovronnaz: un dénouement favorable se précise

Bains d'Ovronnaz: un dénouement favorable se précise

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement accepté le sursis concordataire demandé par la société Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA. Désormais, la balle est dans le camp des créanciers de la société.

'Un sursis définitif d'une durée de quatre mois est accordé', a indiqué mercredi soir à Keystone-ATS Gonzague Vouilloz, l'avocat de Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA. 'Cette décision permet à la société, avec l’aide du commissaire au sursis, d’élaborer un concordat qui sera prochainement proposé aux créanciers de la société. Il appartiendra ensuite à ces derniers de l’accepter ou non (ndlr: dans un délai de 120 jours), ce qui scellera l’avenir de la société.'

Pour mémoire, les bains thermaux d’Ovronnaz avaient été déclarés en faillite fin août 2025, avant que le Tribunal ne revienne sur sa décision quelques jours plus tard. Une nouvelle procédure avait alors été lancée. Par deux fois et à chaque fois pour quatre mois, la justice avait accepté de prolonger le sursis concordataire.

/ATS
 

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