Baisse de fréquentation dans les hôtels suisses en mai

L'hôtellerie helvétique a connu en mai une nouvelle baisse de fréquentation. La demande intérieure s'est étiolée de 0,4% et celles en provenance de l'étranger de 1,3%, pour un recul combiné de 0,9%, selon l'OFS.

Parmi les visiteurs allochtones, ceux en provenance d'Allemagne (+6,2%), d'Italie (+3,8%) ou encore des Etats-Unis (+0,7%) n'ont pu combler un mouvement de repli emmené par l'Inde (-25%), la Chine (-8,8%), les pays du Golfe (-2,4%) ou encore les Pays-Bas (-6,2%), indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans une seconde estimation.

/ATS