Baisse de performance pour Barry Callebaut au 1er semestre

Barry Callebaut a vu ses résultats fléchir au 1er semestre de l'exercice décalé 2025/2026, hormis le bénéfice net, faisant moins bien que prévu. Pour retrouver de l'allant, le fabricant de produits cacaotés mise sur un nouveau programme de relance.

Les volumes de ventes réalisés entre septembre 2025 et février 2026, ont reculé de 6,9% à 1,01 million de tonnes en raison d'une baisse dans l'ensemble des segments où Barry Callebaut est présent, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

Par conséquent, le chiffre d'affaires a baissé de 7,3% - ou de 3,7% hors effets des changes - à 6,75 milliards de francs.

Le résultat d'exploitation (Ebit) récurrent s'est également contracté de 5,7% à 310,9 millions, impacté par le recul des volumes, des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement et la suroffre du marché. Le bénéfice net récurrent a par contre bondi de 71,6% à 108,9 millions, soutenu par des charges fiscales moindres.

Ces chiffres sont inférieurs aux prévisions des analytes interrogés par l'agence AWP, hormis les volumes.

'Au premier semestre de notre exercice décalé, les prix de la fève de cacao ont diminué, ce qui est encourageant pour l'évolution du marché du chocolat', a souligné le nouveau directeur général Hein Schumacher, qui a pris ses fonctions fin janvier.

Les tarifs du cacao ont en effet chuté de 61% pendant la période sous revue. Le groupe table sur une poursuite de cette tendance, avec des surplus de récolte attendus au second semestre alors que la demande devrait se rétablir, a détaillé la société dans des documents à l'attention des analystes.

Retour aux 'fondamentaux'

Dans l'immédiat, Barry Callebaut a cependant été touché par la guerre au Moyen-Orient qui a provoqué des problèmes dans sa chaine d'approvisionnement. Des ports ont été fermés, la disponibilité du fret maritime a été limitée et les prix du transport ont augmenté.

Sur l'ensemble de l'année, la direction table sur une contraction des volumes de 1% à 3% avec toutefois une croissance au second semestre. L'Ebit récurrent doit quant à lui reculer autour de 15%, mais ces prévisions dépendent de l'évolution du conflit au Moyen-Orient, a averti Barry Callebaut.

Face à cette situation, le groupe a démarré un nouveau programme de relance baptisé 'Focus for growth' et qui remplace le précédent programme 'BC Next Level'. La firme veut ainsi 'stabiliser les fondamentaux, produire des opportunités de croissance spécifiques et au final produire une solide performance financière', a énuméré M. Schumacher.

L'entreprise veut notamment se focaliser sur des marchés et segments clés et réduire la taille de sa direction. Les détails de ce projet seront présentés en juin.

/ATS