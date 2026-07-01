Bâle: une manif de squatteurs dégénère

Mercredi soir, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Bâle contre l'expulsion des occupants d'un immeuble squatté dans le quartier de Klybeck. Des dégâts matériels ont été constatés. La police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes.

Le cortège est parti de la Dreirosenanlage et s'est dirigé vers le centre-ville. Les manifestants brandissaient des banderoles et un drapeau portant l'inscription 'Zack', a observé un journaliste de Keystone-ATS. Ce terme fait référence à la 'Zone Autonome Culturelle Klybeck', nom donné par le collectif d’occupants au centre culturel autoproclamé sur l’ancien site chimique.

La manifestation s’est dirigée vers l’arrêt de tramway Ciba, où se trouve le site squatté. Les deux derniers squatteurs, toujours réfugiés sur le toit de l’immeuble malgré l’évacuation policière, leur ont fait signe. La police a formé un cordon dans la Klybeckstrasse et déployé un canon à eau pour barrer l'accès au lieu.

À l’avant du cortège, où se trouvaient des personnes en partie cagoulées, des pétards et des fusées ont été allumés et lancés en direction du cordon policier. Pendant plusieurs minutes, manifestants et police se sont fait face. Finalement, le cortège a fait demi-tour et s'est dirigé vers le centre-ville.

Tags 'Zack' sur la mairie

La police a suivi les manifestants à distance avec des fourgons et des canons à eau. Quelques personnes cagoulées ont tagué 'Zack' sur les façades de la mairie et d’autres bâtiments. La succursale de l’UBS et le grand magasin Globus ont été la cible de jets de sacs de peinture. Plusieurs personnes ont également tenté de briser les vitres d'un Starbucks à l’aide de chaises, mais sans y parvenir.

Selon la police cantonale, des dégâts matériels ont été constatés tout au long du parcours. Une personne a été interpellée et déférée au parquet de Bâle-Ville. Cette personne est soupçonnée d’avoir commis, pendant la manifestation, une atteinte à l’ordre public ainsi que des dégâts matériels importants.

Le cortège de retour sur la Klybeckplatz, la police l'a empêché de poursuivre sa marche vers l’immeuble évacué. Les manifestants ont alors attaqué les forces de l’ordre à coups de feux d’artifice et de projectiles, selon la police cantonale. Les forces de l’ordre ont réagi en utilisant des canons à eau et des gaz lacrymogènes.

Le collectif 'Zack' avait occupé fin mai les bâtiments inoccupés K102, K104 et K106, propriétés de la compagnie d’assurance Swiss Life. Mercredi à 4 heures du matin, la police a procédé à l’évacuation à la suite d’une plainte pénale déposée par la propriétaire. Le bâtiment a été évacué avant midi, mais deux personnes ont réussi à se barricader sur le toit.

/ATS